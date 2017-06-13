«Урал» объявил о переходе защитника Ойеволе

Защитник Адесойе Ойеволе, права на которого принадлежали «Оренбургу», стал игроком «Урала». Об этом говорится на официальной странице екатеринбургского клуба в «Твиттере».
Контракт с 34-летним защитником был подписан накануне. Детали сделки не разглашаются.
Имеющий российское гражданство Ойеволе уже выступал за «Урал» с 2007 по 2014 год. В прошлом сезоне российской Премьер-Лиги защитник провёл за «Оренбург» 29 матчей, включая переходные (все в основном составе), в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.
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