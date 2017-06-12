Футболисты «Урала» вышли из отпуска и пройдут углублённое медобследование

Футболисты «Урала» вышли из отпуска и пройдёт углублённое медицинское обследование, о чём сообщает пресс-служба клуба. Проходить обследование подопечные Александра Тарханова будут в Москве и Екатеринбурге в течение дня. Большая часть команды – 16 человек – собралась в столице, в Центре спортивной медицины НАКФФ, а вратари и молодые игроки «Урала» проходят обследование в Екатеринбурге.
Традиционно накануне начала подготовки к сезону каждого игрока осматривают 6 различных специалистов, в числе которых кардиолог, лор, окулист, травматолог, невропатолог и другие врачи. Также футболисты сдают анализы и проходят «тредмил-тест» — электрокардиографическое исследование, которое проводится в условиях физической нагрузки на специальной беговой дорожке.
Эти тесты сегодня проходят все футболисты «Урала», за исключением Владимира Хозина, который продолжает лечение и восстановление после травмы.
12 июня команда в полном составе соберётся в Екатеринбурге. Завтра днём футболисты «Урала» отправятся на базу «Бажовия», а во второй половине дня подопечные Александра Тарханова проведут там первую тренировку.
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