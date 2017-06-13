Тренер вратарей тульского «Арсенала» Чанов посетил тренировку сборной России

Сборная России продолжает подготовку к Кубку конфедераций, который с 17 июня по 2 июля пройдёт в России. Занятие, проходившее на стадионе имени Э. Стрельцова, посетил тренер вратарей тульского «Арсенала» Вячеслав Чанов. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Напомним, что в окончательную заявку для участия в Кубке конфедераций был включён голкипер тульского «Арсенала» Владимир Габулов.
Подопечные Станислава Черчесова стартуют на Кубке конфедераций матчем с командой Новой Зеландии. Встреча состоится 17 июня в Санкт-Петербурге.
Расписание КК можно посмотреть на «Чемпионате»
Видео также доступно в «Твиттере».