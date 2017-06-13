Файзулин не поедет на первый сбор с «Зенитом»

13 июня игроки «Зенита» вышли из отпуска — сегодня, как уже сообщалось ранее, первая группа футболистов сине -бело-голубых прошла медицинское обследование. После медосмотра полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин рассказал о своём функциональном состоянии.
«Здоровье получше, всё хорошо, но на первый сбор «Зенита» не еду», — передаёт слова Файзулина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
У 30-летнего футболиста в конце сентября 2015 года случился рецидив травмы колена, после чего он ни разу не выходил на поле.
Файзулин: вы меня ещё на ЧМ-2018 увидите, даже не сомневаюсь в этом!