«Лион» раскрыл финансовые условия трансфера Вальбуэна в «Фенербахче»

Стали известны финансовые детали перехода полузащитника Матьё Вальбуэна из «Лиона» в «Фенербахче».
Как сообщает официальный сайт «Лиона», за трансфер 32-летнего хавбека французский клуб получит € 1,5 млн. Также предусмотрен бонус, сумма которого может максимально составить € 1 млн.
Вальбуэна уже прибыл в расположение «Фенербахче» и в скором времени подпишет личный контракт.
Бывший полузащитник московского «Динамо» выступал за «Лион» с августа 2015 года. В 76 матчах за «ткачей» забил 12 голов и отдал 14 голевых передач.
«Фенербахче» подтвердил принципиальную договорённость о переходе Вальбуэна