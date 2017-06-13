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«Лион» раскрыл финансовые условия трансфера Вальбуэна в «Фенербахче»

13 июня 2017, вторник. 18:56. Футбол

Стали известны финансовые детали перехода полузащитника Матьё Вальбуэна из «Лиона» в «Фенербахче».

Как сообщает официальный сайт «Лиона», за трансфер 32-летнего хавбека французский клуб получит € 1,5 млн. Также предусмотрен бонус, сумма которого может максимально составить € 1 млн.

Вальбуэна уже прибыл в расположение «Фенербахче» и в скором времени подпишет личный контракт.

Бывший полузащитник московского «Динамо» выступал за «Лион» с августа 2015 года. В 76 матчах за «ткачей» забил 12 голов и отдал 14 голевых передач.

«Фенербахче» подтвердил принципиальную договорённость о переходе Вальбуэна
Источник: Официальный сайт ФК "Лион" Сообщить об ошибке
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Лион ФК Фенербахче Матьё Вальбуэна Трансферы
Новости. Футбол
13 июня 2017, вторник
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