«Фенербахче» подтвердил принципиальную договорённость о переходе Вальбуэна

Полузащитник «Лиона» Матьё Вальбуэна продолжит карьеру в Турции. После двух лет, проведённых в составе «ткачей», 32-летний француз перейдёт в «Фенербахче».
Пресс-служба турецкого клуба подтвердила, что достигнута принципиальная договорённость о переходе игрока. Как только откроется трансферное окно, сделка будет оформлена. Финансовые детали не разглашаются.
Контракт Матьё Вальбуэна с «Лионом» действует до лета 2018 года. Ранее в СМИ сообщалось, что за Вальбуэна «ткачи» просят не менее € 4 млн. Самому футболисту предложен контракт на 3-4 года.
Вальбуэна подтвердил вероятный переход в «Фенербахче»