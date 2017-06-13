Матюшенко: Чепчугов в «Тосно»? Это неверная информация

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко опроверг появившуюся в СМИ информацию, что голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов может перейти в клуб из Ленинградской области.
«Сергей Чепчугов в «Тосно»? Впервые узнал об этом от вас. Это неверная информация», – сказал Матюшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Чепчугов выступал за ЦСКА с 2010 года. За семь лет страж ворот провёл за «армейцев» 28 матчей и пропустил 33 гола.
По окончании сезона у 31-летнего Чепчугова закончился контракт с ЦСКА, и клуб объявил о его уходе.
Бабаев: ЦСКА помогает Чепчугову. Думаю, он останется в РФПЛ