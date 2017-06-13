Катрич: новость о матче со «Спартаком» в 1-м туре воодушевила игроков «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Анатолий Катрич рассказал, с каким настроем его команда готовится к матчу 1-го тура РФПЛ со «Спартаком». Именно красно-белые отправили бело-голубых в ФНЛ.
«Игроки „Динамо“ с воодушевлением восприняли новость, что в первом туре команда сыграет со „Спартаком“. Я вижу у ребят настрой на эту игру с первого же дня сборов. Видно, насколько это для всех важно. Надеюсь, этот настрой мы покажем и во время игры», — отметил футболист в интервью корреспонденту «Чемпионата» Марку Бессонову.
Матч «Спартак» — «Динамо» запланирован на 16 июля.
Полную версию интервью с Анатолием Катричем читайте на «Чемпионате» в скором времени.