Дюков: «Зенит» ставит задачу войти в топ-10 сильнейших клубов Европы

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков на презентации нового главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини рассказал о задачах, которые стоят перед итальянским специалистом.
«У нас многомиллионная армия лучших болельщиков. «Зенит» никогда не останавливался на достигнутом. Мы возлагаем на данный момент особые надежды на Роберто Манчини. Мы все ждём победы в чемпионате России. Но и не только этого. Ставим задачу войти в топ-10 сильнейших клубов Европы. Уверен, что опыт Манчини позволит нам добиться этой цели. Вперёд, «Зенит», «Зенит» — чемпион», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.