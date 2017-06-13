Давыдов возглавит «Зенит-2», Горшков — молодёжную команду сине-бело-голубых

Председатель правления «Зенита» Сергей Фурсенко сообщил, что Александр Горшков возглавит молодёжную команду сине-бело-голубых, а Анатолий Давыдов сменит Владислава Радимова на посту главного тренера «Зенита-2».
«Мы вернули Сашу Горшкова, он будет „молодёжку“ тренировать. Давыдов — »Зенит-2".
Мы сейчас будем заниматься поиском талантов в нашем регионе. В первую команду вернётся три воспитанника питерского футбола. Питерские воспитанники должны быть костяком нашей команды», — передаёт слова Фурсенко корреспондет «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Фурсенко: будем стремиться, чтобы в «Зените» были лучшие игроки в РФПЛ