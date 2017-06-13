Фурсенко: с Луческу есть ещё не урегулированные вопросы, но мы договоримся

Председатель правления «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о первом сборе команды под руководством нового главного тренера Роберто Манчини, поделился мыслями о том, когда сине-бело-голубые смогут полноценно переехать на стадион «Крестовский», а также сообщил, что у клуба остались ещё не урегулированные вопросы с экс-наставником Мирчей Луческу.
«Мы всех возьмём на первый сбор. Роберто будет смотреть, кто подходит. Кто не пройдёт испытание, будет либо продан, либо сдан в аренду.
По поводу нового стадиона. Мы постараемся как можно скорее туда переехать. Думаю, переедем ко второму туру. Будем агрессивно работать на тему стадиона, хотим, чтобы нашу игру увидело как можно больше людей.
Как оцениваю итоги перехода на систему «осень-весна»? Очень положительно. Теперь заканчиваем сезон на хороших полях. Идея себя оправдала. Знаю, что президенты других клубов поддерживают её. Всё равно раз в два года летний перерыв.
С Луческу есть вопросы, которые ещё не урегулированы. Но у нас хорошие отношения. Думаю, мы обо всём договоримся», — передаёт слова Фурсенко корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.