«Ахмат» ведёт переговоры с «Понте-Прета» по трансферу Раванелли

Состав «Ахмата» может пополнить полузащитник бразильской команды «Понте-Прета» Раванелли.
Как сообщает официальный сайт клуба из города Кампинас, переговоры по трансферу 20-летнего футболиста ведутся.
В ближайшее время Раванелли отправится в Москву, чтобы пройти медицинское обследование, а затем подпишет контракт с грозненским клубом сроком на четыре года.
Финансовые детали сделки не разглашаются, но по условию соглашения «Понте-Прета» сохранит часть прав на игрока.
В активе потенциального новичка «Ахмата» 41 матч и 2 гола в составе «Понте-Преты».
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