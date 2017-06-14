Кейн: сборная Англии была на водительском сиденье, но не переключила передачу

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал поражение от команды Франции (2:3) в товарищеском матче.
«В матче со сборной Франции для победы должно хватать двух голов. Мы были недостаточно хороши для того, чтобы выиграть этот матч. Они получали слишком много свободы в ключевых зонах, даже играя вдесятером. Поражение разочаровывает. Мы были на водительском сиденье, но не переключили передачу. Повторюсь, мы были недостаточно хороши», — приводит слова Кейна интернет-портал BBC Sport со ссылкой на ITV.
Сборная Франции в меньшинстве обыграла Англию в товарищеском матче