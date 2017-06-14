Агент Бакки провёл ряд встреч со спортивным директором «Марселя» Субисарретой

Нападающий «Милана» Карлос Бакка может продолжить карьеру в «Марселе», утверждает France Football. По данным источника, представитель Бакки и спортивный директор «Марселя» Андони Субисаррета провели несколько раундов переговоров в течение последних недель.
Контракт 30-летнего Бакки с «Миланом» действует до июня 2020 года, а его трансферная стоимость оценивается в € 30 млн.
Ранее агент колумбийского футболиста Серхио Барила сообщил, что несколько клубов интересуются положением его клиента в «Милане».
В минувшем сезоне Бакка провёл 32 матча в Серии А, забил 13 голов и отдал 3 результативные передачи.