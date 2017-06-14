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Президент «Хетафе»: пусть «Реал» продаст Морату, а мы заработаем на этом

14 июня 2017, среда. 07:19. Футбол

Президент «Хетафе» Анхель Торрес – один из тех, кто наиболее заинтересован в переходе нападающего мадридского «Реала» Альваро Мораты в другой клуб. Футболист сборной Испании с 2007 по 2008 год занимался в футбольной академии «Хетафе», и при трансферных сделках клубу причитается определённый процент за воспитание игрока.

«Если они продадут Морату, то мы получим дивиденды за воспитание игрока. Благодаря ему мы уже трижды получали деньги. Так что пусть «Реал» продаст Морату, а мы заработаем на этом», — приводит слова Торреса Onda Cero.

Известно, что в услугах Мораты заинтересованы, в частности, «Милан» и «Манчестер Юнайтед».

Источник: Onda Cero Сообщить об ошибке
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ФК Реал Мадрид Хетафе Альваро Мората Трансферы
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