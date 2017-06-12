Агент Мораты: предложение «МЮ» очень-очень заслуживает внимания

Агент Хуанма Лопес, представляющий интересы нападающего «Реала» Альваро Мораты, ответил на вопрос о будущем своего клиента.
«Несколько дней назад мы общались с представителями „Милана“, могу подтвердить эту информацию. Всё достаточно просто: „Реал“ не устроило предложение „Милана“ по моему клиенту.
«Манчестер Юнайтед»? Это клуб с отличной историей. Очень интересный вариант. Могу сказать, что их предложение очень-очень заслуживает внимания. Сейчас всё зависит от «Реала», посмотрим, что будет дальше", — цитирует агента Сalciomercato.
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