Денис Суарес: в следующем сезоне в любом случае останусь в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес подчеркнул, что смена клубной прописки не входит в его планы. Ранее испанские СМИ сообщали, что к футболисту каталонского клуба проявляет интерес «Рома».
«В следующем сезоне я в любом случае останусь в «Барселоне». Он будет отличаться от последнего сезона, так как у нашей команды будет новый тренер. Я уже говорил, перейдя в «Барселону», что буду бороться до конца, чтобы иметь место в основном составе. Горю желанием доказать, что заслуживаю этого, и хочу играть в «Барселоне» много лет», — цитирует Суареса испанское интернет-издание Sport.
По итогам минувшего сезона Суарес принял участие в 26 матчах чемпионата Испании, выйдя на поле в основном составе в 12 из них. Игрок стал автором 1 гола и 3 результативных передач.