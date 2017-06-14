Вратарь «Манчестер Сити» Кабальеро интересен «Челси»

Голкипер Вилли Кабальеро, чей контракт с «Манчестер Сити» истекает в конце июня, попал в сферу интересов «Челси», утверждает The Independent. По данным источника, в лице 35-летнего голкипера «горожан» лондонцы видят замену Асмиру Беговичу, который недавно перешёл в «Борнмут».
В «Челси» рассматривают аргентинского стража ворот в качестве дублёра для основного вратаря команды Тибо Куртуа.
Кабальеро перешёл в «Манчестер Сити» из «Малаги» в июле 2014 года. В минувшем сезоне он провёл 27 матчей, а в общей сложности на его счету 48 игр.
«Манчестер Сити» объявил об уходе Кабальеро и Санья