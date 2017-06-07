«СКА-Хабаровск» покинули 12 футболистов

Руководство «СКА-Хабаровск» приняло решение расстаться с 12 футболистами. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Ряды новичка российской Премьер-Лиги покинули: Максим Астафьев (вернулся в ФК «Мордовия», у которого был арендован), Эдуард Булия, Александр Верулидзе, Андрей Иванов, Андрей Киреев, Антон Купчин, Томас Микуцкис, Давид Озманов, Василий Плетин, Артур Рылов, Павел Карасёв, Игорь Удалый.
С остальными футболистами хабаровчан ведутся переговоры о продлении их профессиональных контрактов.
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