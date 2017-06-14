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Молло: российская лига совсем не похожа на французскую Лигу 1

14 июня 2017, среда. 13:40. Футбол

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло рассказал о своём функциональном состоянии, а также снова опроверг информацию СМИ, согласно которой он может получить паспорт России.

«Я много старался, особенно после перелома ноги. Но это футбол. Надо много работать ради небольших целей. Возможно, было немного заблуждения с моей стороны, потому что я приходил в «Зенит» с большими амбициями. Но всегда надо продолжать контролировать ситуацию и доказывать.

Могу получить русский паспорт? Это неверная информация. Просто чья-то шутка. Я уже привык к России, Санкт-Петербургу. Я начал учить русский и хочу говорить по-русски, мне это интересно. Тем более это страна многое дала мне, и я хочу показать своё уважение. Могу ли я сказать что-то по-русски? Да, я учу русский два раза в неделю, я рад говорить по-русски. Российская лига совсем не похожа на Лигу 1. В России три-четыре команды играют хорошо, три-четыре – тактически, остальные – нет. Во Франции похожая ситуация, но в России игроки более физически сильные, а во Франции – ещё и тактически», – передаёт слова Молло корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Молло опроверг информацию о том, что собирается получить российский паспорт
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит Йоан Молло
Новости. Футбол
14 июня 2017, среда
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