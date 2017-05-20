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Молло опроверг информацию о том, что собирается получить российский паспорт

20 мая 2017, суббота. 16:52. Футбол

Французский полузащитник Йоан Молло, выступающий за «Зенит», опроверг информацию о том, что получит российское гражданство.

«Это не соответствует действительности», — приводит слова Молло «Спорт-экспресс».

Накануне редактор спортивного отдела RTL Кристиан Олливье сообщил, что 27-летний французский футболист 23 мая должен получить паспорт гражданина Российской Федерации.

Молло до перехода в «Зенит» выступал за самарские «Крылья Советов», в которые перешёл в августе 2015 года. Хавбек никогда не играл за сборную Франции, при этом провёл шесть матчей за национальную команду U21.

Ранее 27-летний Молло выкладывал в своём «инстаграме» видео, в котором продемонстрировал знание русского языка.

Молло: мой русский неидеален, но работа продолжается
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит Йоан Молло
Новости. Футбол
20 мая 2017, суббота
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