Молло опроверг информацию о том, что собирается получить российский паспорт

Французский полузащитник Йоан Молло, выступающий за «Зенит», опроверг информацию о том, что получит российское гражданство.
«Это не соответствует действительности», — приводит слова Молло «Спорт-экспресс».
Накануне редактор спортивного отдела RTL Кристиан Олливье сообщил, что 27-летний французский футболист 23 мая должен получить паспорт гражданина Российской Федерации.
Молло до перехода в «Зенит» выступал за самарские «Крылья Советов», в которые перешёл в августе 2015 года. Хавбек никогда не играл за сборную Франции, при этом провёл шесть матчей за национальную команду U21.
Ранее 27-летний Молло выкладывал в своём «инстаграме» видео, в котором продемонстрировал знание русского языка.