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Прокуратура представила заявление в суд, обвиняя Роналду в неуплате налогов

13 июня 2017, вторник. 13:52. Футбол

Прокуратура Мадрида представила в суд заявление относительно нападающего «Реала» Криштиану Роналду, сообщает El Pais.

Согласно заявлению, футболист сборной Португалии с период с 2011 по 2014-й обвиняется в неуплате налогов на сумму € 14,7 млн. В заявлении, в частности, говорится, что футболист сделал это посредством общественной организации, которую создал в 2010 году. Роналду обвиняется в неуплате тех денег, которые получал от своих имиджевых прав. В целом же Роналду обвиняется в четырёх преступлениях против налоговых органов Испании.

Ранее сообщалось, что Роналду добровольно выплатил сумму в размере € 6 млн, чтобы избежать судопроизводства.

Источник: El Pais Сообщить об ошибке
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ФК Реал Мадрид Криштиану Роналду
Новости. Футбол
13 июня 2017, вторник
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