Прокуратура представила заявление в суд, обвиняя Роналду в неуплате налогов

Прокуратура Мадрида представила в суд заявление относительно нападающего «Реала» Криштиану Роналду, сообщает El Pais.
Согласно заявлению, футболист сборной Португалии с период с 2011 по 2014-й обвиняется в неуплате налогов на сумму € 14,7 млн. В заявлении, в частности, говорится, что футболист сделал это посредством общественной организации, которую создал в 2010 году. Роналду обвиняется в неуплате тех денег, которые получал от своих имиджевых прав. В целом же Роналду обвиняется в четырёх преступлениях против налоговых органов Испании.
Ранее сообщалось, что Роналду добровольно выплатил сумму в размере € 6 млн, чтобы избежать судопроизводства.