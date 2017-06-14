Защитник Новой Зеландии: новый стадион «Зенита» похож на космический корабль

Защитник Новой Зеландии Михаэл Боксолл поделился ожиданиями от старта Кубка конфедераций. В первой встрече новозеландцы 17 июня сыграют в Санкт-Петербурге против сборной России.
«Первое впечатление сложилось по дороге из аэропорта, по дороге на тренировку: Санкт-Петербург — очень красивый город, как будто мы оказались дома. Мы тренировались на стадионе «Зенита» — он высшего класса! Новый стадион тоже выглядит отлично, как космический корабль – мы ждём субботы, чтобы сыграть на нём.
Почему мы не танцуем хаку, как ваши коллеги в регби? ФИФА строго относится ко времени начала матчей, нам нужно за 6 минут до начала матча быть в туннеле, а за 4 – стоять на поле. Мы обычно делаем это, когда играем в своей конфедерации. Это уникальный танец. У нас нет давления. Мы не переживаем насчёт этого», — передаёт слова Боксолла корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Сборная Новой Зеландии на Кубке конфедераций попала в группу А, вместе с Россией, Португалией и Мексикой. Расписание турнира можно посмотреть на «Чемпионате».