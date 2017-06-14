Кузяев: очень хотелось поработать с таким тренером, как Манчини

Полузащитник Далер Кузяев поделился впечатлениями от перехода из «Ахмата» в «Зенит» и признался, что будет рад поработать с наставником питерцев Роберто Манчини.
«Впечатления только положительные — я возвращаюсь в родной город, где живёт моя семья, много друзей. Я воспитанник петербургского футбола, был в системе Академии «Зенита», где провёл три года. Впервые узнал об интересе „Зенита“ в конце мая. Но в тот момент был сконцентрирован на учебе, были госы на носу. Переговорами занимался мой отец. Конечно, Манчини — специалист топ-уровня. Он выигрывал чемпионаты Англии, Италии. С таким тренером очень хотелось поработать.
На самом деле я собираюсь попрощаться сегодня с командой, с ребятами, выразить слова благодарности за время, проведённое в клубе. Сейчас нахожусь в Австрии и завтра переберусь в расположение «Зенита».
Для начала я ставлю перед собой цель закрепиться в основном составе, а потом уже можно будет думать о сборной России», — цитирует Кузяева сайт «Зенита».