«Кубань» заявит Е. Калешина в качестве главного тренера команды

Евгений Калешин, проходящий обучение на соискание тренерской категории PRO, будет заявлен в качестве главного тренера «Кубани» на сезон-2017/18, сообщает пресс-служба клуба ФНЛ.
Николай Южанин, ранее внесённый в заявку на этой позиции, продолжит работу в штабе жёлто-зелёных в качестве старшего тренера.
Ранее Калешин и другой тренер «Кубани» Михаил Семёнов успешно прошли вступительные испытания в Академии тренерского мастерства Российского футбольного союза. Им предстоит полуторагодичный курс обучения, включающий несколько сессий и стажировок.
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