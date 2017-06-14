Булыкин назначен советником президента «Локомотива»

Экс-нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин назначен советником президента ФК «Локомотив».
«Дмитрий Олегович займётся вопросами стратегии и развития детско-юношеской системы клуба. В этом ему помогут знания и опыт, накопленные за время карьеры в Германии и Голландии.
Отметим, что первые шаги в футболе Дмитрий Булыкин сделал в школе «Локомотива» и провёл несколько успешных сезонов в команде мастеров. В составе «Локо» он трижды становился обладателем Кубка России, дважды серебряным призёром чемпионата России, бронзовым призёром чемпионата России. За «Локомотив» провёл 89 матчей и забил 24 гола. Желаем успехов в работе!" — информирует официальный сайт «Локомотива».