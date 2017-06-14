В Аргентине утверждают, что «Локомотив» включился в гонку за форварда Дриусси

Нападающий «Ривер Плейт» Себастьян Дриусси может продолжить карьеру в российском «Локомотиве», сообщают итальянские СМИ со ссылкой на информацию из эфира аргентинского телеканала TyC Sports.
По информации источника, московский клуб готов заплатить € 15 млн за переход 21-летнего аргентинского футболиста.
Ранее сегодня сообщалось, что «Зенит» уже предложил «Ривер Плейт» € 20 млн за переход Дриусси, а в январе появлялась информация об интересе к форварду со стороны «Спартака».
В текущем сезоне Дриусси провёл 27 матчей в чемпионате Аргентины, забил 17 голов (два — с пенальти) и отдал три результативные передачи.