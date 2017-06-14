«Динамо» объявило о переходе Вандерсона

«Динамо» подписало контракт с бразильским нападающим Вандерсоном, перешедшим из «Краснодара». 31-летний форвард провёл в составе «быков» пять сезонов и является лучшим бомбардиром клуба в его истории. В составе бело-голубых новичок будет выступать под номером 14, информирует сайт «Динамо»
«Мы рады, что из ряда предложений Вандерсон выбрал наше. Это сильный форвард, который отлично себя зарекомендовал в РФПЛ, становился её лучшим бомбардиром. Уверены, что он нам здорово поможет в решении поставленных задач», — отметил исполнительный директор «Динамо» Евгений Кречетов.
Фото доступно в «Твиттере» «Динамо».
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