Сборная Португалии прибыла в Казань для подготовки к Кубку конфедераций

Сборная Португалии прибыла в Казань для подготовки к скоро стартующему Кубку конфедераций, который будет проходить в четырёх городах России с 17 июня по 2 июля.
Национальная команда прилетела в столицу Татарстана чартерным рейсом из Лиссабона. Действующие чемпионы Европы приземлились в Казани в 22:05 по московскому времени.
В рамках группового этапа португальцы сыграют со сборными России, Новой Зеландии и Мексики. Матч Португалия — Россия состоится 21 июня в Москве, а первую игру на турнире португальцы проведут с командой Мексики 18 июня в Казани.
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