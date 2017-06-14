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Вандерсон: было несколько предложений, от «Динамо» — самое интересное

14 июня 2017, среда. 22:35. Футбол

Нападающий Вандерсон поделился впечатлениями от перехода в «Динамо» и отметил, что рассчитывает помочь команде.

«У меня истекал договор с «Краснодаром», появилось несколько предложений, но самый интересный и конкретный вариант был с «Динамо». Я очень благодарен руководителям бело-голубых за предоставленную возможность выступать в таком большом клубе, как «Динамо», о богатой истории которого говорят хотя бы две звезды над эмблемой. Буду стараться отблагодарить за доверие своей игрой на футбольном поле, приложу максимум усилий, чтобы приносить команде пользу, а болельщикам — радость.

В моей карьере начинается новая глава. Надеюсь, что она будет не менее успешной, чем в «Краснодаре». Но по количеству голов не загадываю. Я лишь буду стараться хорошо делать свою работу на благо команды. Знаю, что много мячей в минувшем сезоне забил Панченко, он отличный форвард. Вообще, здесь подобрался очень сильный коллектив. Не так важно, кто станет поражать ворота, главное, чтобы «Динамо» побеждало", — цитирует Вандерсона сайт «Динамо».

«Динамо» объявило о переходе Вандерсона
Источник: Официальный сайт ФК "Динамо" (Москва) Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Динамо Москва Вандерсон Кирилл Панченко
Новости. Футбол
14 июня 2017, среда
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