Голландский нападающий Рикки Ван Волфсвинкель перешёл из «Витесса» в «Базель», сообщает официальный сайт швейцарского клуба.
28-летний футболист поставил подпись под соглашением, которое будет рассчитано на три года. В минувшем сезоне Эредивизии Рикки принял участие в 32 матчах, забил 20 голов и отдал пять результативных передач.
Для Ван Волфсвинкеля чемпионат Швейцарии станет уже шестым в карьере, в котором он поиграл. Ранее форвард выступал в чемпионатах Нидерландов, Португалии, Англии, Франции и Испании за такие клубы, как «Утрехт», лиссабонский «Спортинг», «Норвич Сити», «Сент-Этьен» и «Бетис».
Ван Волфсвинкель продолжит карьеру в «Базеле»