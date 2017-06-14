Бартра: возвращение на поле после взрывов — лучший момент в моей карьере

Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра, пострадавший в результате взрывов около клубного автобуса в апреле, рассказал, что считает возвращение в футбол лучшим событием в карьере. 26-летний испанец перенёс операцию на правом запястье и вернулся на поле во второй половине мая.
«Я помню, как выходил из отеля. Болельщики собрались вокруг, все было как обычно. И тогда я услышал взрыв. Он прозвучал как пулемет, но я понятия не имел, что это за звук. Что-то попало мне в руку и я почувствовал сильную боль.
Я не мог двигаться и ничего не слышал, только этот звук. Все кричали: «Что происходит, что происходит?». Мы не знали, что происходит. Рука очень болела, я посмотрел и увидел, что она вся в крови. Ко мне подошли Сократис и Роман Бюрки, они позвали доктора, сказав, что мне плохо. Наш врач подошел, а я лежал, не в силах двигаться. В тот момент все, о чем я думал, это моя дочь. Врач дал мне несколько пощечин, чтобы я не потерял сознание. Я не знаю, как долго это продолжалось. Может, всего 10 минут, но для меня это длилось четыре часа.
Когда я вернулся домой после матча с «Вердером», то сказал своей жене и семье, что это самый счастливый момент в моей профессиональной карьере. Это было невероятно. Я чувствовал любовь и поддержку на протяжении всего восстановления", — цитирует Бартру сайт Бундеслиги.