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Медведев: играть за «Локомотив» — мечта детства

14 июня 2017, среда. 22:52. Футбол

Голкипер Никита Медведев поделился впечатлениями от подписания контракта с московским «Локомотивом».

«Эмоции – фантастика! Я в большом амбициозном клубе, и это новый вызов. Мне предстоит многому научиться, многое преодолеть и выдержать самую серьезную конкуренцию. Постараюсь оправдать доверие. Секрета у моего взлета, наверное, нет. Я просто делал своё дело, каждый день отдавался и отдаюсь на сто процентов футболу. Вот в этом залог успеха.

Я знаком с Тимофеем Маргасовым. Мы близкие друзья. Знаю, что у «Локомотива» очень хороший коллектив – Тимофей мне много рассказывал про ребят, хорошо отзывался обо всех. Думаю, что быстро вольюсь в коллектив, и всё будет хорошо. Тренерский штаб клуба заслуживает большого уважения, ведь там Юрий Павлович Сёмин! Помню, «Локо» с ним гремел в России и Европе в 2002-2004 годах! Сейчас команда находится на подъеме – «Локомотив» выиграл Кубок России и готовится к Лиге Европы – это отличный результат. Скоро со всеми лично познакомлюсь, будем работать! Моё дело – проявить себя, а там уже решать тренерскому штабу. Маринато я могу только пожелать удачи и здоровья. Мы уже партнёры по команде, и, тем более, коллеги. Вспоминаю нашу большую вратарскую бригаду в «Ростове», настоящую семью!

В Лиге Европы мне посчастливилось встретиться с «Манчестер Юнайтед» – хотелось бы соперничать с такими же мировыми грандами. «Арсенал»? Можно и с ними.

Почему выбрал «Локомотив»? Во-первых, «Локо» проявлял большой интерес ко мне на протяжении нескольких месяцев – это меня зацепило. А вообще играть за «Локомотив» было детской мечтой. Во-вторых, это российский топ-клуб, клуб с большими традициями. У меня есть два друга – болельщики «Локомотива». А семья восприняла это спокойно. Они, конечно, счастливы, что я перешёл в большой клуб, но их больше интересует бытовая сторона: как мы с супругой устроимся в Москве, как наше здоровье", — цитирует Медведева сайт «Локомотива».

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Источник: Официальный сайт ФК "Локомотив" Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Локомотив ФК Ростов Никита Медведев Тимофей Маргасов Юрий Сёмин
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14 июня 2017, среда
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