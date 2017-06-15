«СКА-Хабаровск» продлил контракт с Черевко

«СКА-Хабаровск» объявил о продлении контракта с ещё одним футболистом. Подпись под новым соглашением с дальневосточным клубом поставил полузащитник Александр Черевко, информирует официальный сайт «СКА-Хабаровска». О сроках нового контракта на данный момент не сообщается.
В минувшем розыгрыше Футбольной национальной лиги 29-летний Черевко провёл 32 матча (31 — с первых минут), в которых забил один гол и получил шесть жёлтых карточек.
По итогам сезона «СКА-Хабаровск» вышел в РФПЛ, пройдя в стыковых матчах «Оренбург».