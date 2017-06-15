Спаллетти попросил руководство «Интера» купить Валеро из «Фиорентины»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти обратился к руководству клуба с просьбой приобрести полузащитника «Фиорентины» Борху Валеро, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Спаллетти уже пытался приобрести футболиста, будучи тренером «Ромы».
Ранее Marca сообщила, что «Фиорентина» и «Милан» договорились о трансфере Валеро за € 10 млн, однако официального подтверждения перехода пока не последовало.
В минувшем сезоне 32-летний полузащитник провёл 40 матчей за клуб из Флоренции, отметившись двумя забитыми мячами и 10 результативными передачами. Контракт футболиста с «Фиорентиной» рассчитан до 2019 года.