Голкипер Пикфорд прошёл медосмотр и готов к переходу в «Эвертон» за £ 30 млн

Голкипер «Сандерленда» Джордан Ли Пикфорд успешно прошёл медосмотр, проведённый врачами «Эвертона», сообщает The Guardian. О трансфере вратаря за £ 30 млн (€ 33,9 млн) будет объявлено в ближайшее время. Эта сумма станет рекордом для британских голкиперов.
Пикфорд находится в расположении молодёжной команды Англии на чемпионате Европы U21 в Польше. Первоначально предполагалось, что медосмотр футболист пройдёт в «Эвертоне», куда отправится сразу после турнира, однако ливерпульский клуб решил укорить сделку и отправил своих врачей в штаб сборной.
В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Пикфорд принял участие в 29 матчах и пропустил 50 голов. «Сандерленд» занял последнее место и вылетел в Чемпионшип.