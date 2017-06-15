Полузащитник Новой Зеландии Льюис: престижнее Кубка конфедераций только ЧМ

Полузащитник сборной Новой Зеландии Клейтон Льюис поделился ожиданиями от Кубка конфедераций — 2017. В стартовом матче турнира 17 июня новозеландцам предстоит сыграть со сборной России.
«Кубок конфедераций — крупный турнир. Только чемпионат мира более престижен, поэтому турнир чемпионов — это отличная возможность сделать себе рекламу. Надеюсь, мы не упустим этот шанс и сумеем привлечь к себе всеобщее внимание», — приводит слова Льюиса официальный сайт ФИФА.
Сборная Новой Зеландии на Кубке конфедераций попала в группу А, вместе с Россией, Португалией и Мексикой.
Расписание турнира можно посмотреть на «Чемпионате».