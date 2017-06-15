Экс-водитель «Спартака»: братья Комбаровы после экскурсии рулили на пивзавод

Валентин Терентьев, проработавший водителем автобуса в «Спартаке» более 10 лет, рассказал, как давал порулить братьям Комбаровым и получал «взятки» от Дениса Глушакова за езду по платной дороге.
«Комбарики рулили после экскурсии на пивзавод. А что такого?! Дело-то не сложное, машина хорошая, автомат. Глушак всегда кричит: «Валя, едем в аэропорт по платной» — и 500 рублей передаёт. В следующий раз я говорю: «Дениска, у меня сдача осталась, сейчас заплачу». А он: «Валя, молчи». И ещё 500 рублей приплывает. Добрый, хороший он парень. Да и все они молодцы: Тёмка Ребров, Комбарики, Илюша Кутепов. Как Ромку Зобнина жалко, с крестами попал. Пожелайте ему от меня, чтобы вернулся скорее. Большой футболист растёт, и как человек он замечательный», — сказал Терентьев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.
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