Брат Косты: Диего привязан к «Атлетико», но пока ничего конкретного нет

Нападающий «Челси» Диего Коста привязан к мадридскому «Атлетико», откуда в 2014 году перебрался в лондонский клуб. Об этом рассказал брат футболиста Жаир Коста.
«К счастью, у Диего есть много предложений, но я не могу сказать, от кого именно. Он привязан к «Атлетико», но пока нет ничего конкретного, поэтому нужно подождать и посмотреть, что произойдёт.
Возвращение в Бразилию? Честно говоря, сейчас это очень сложно. Многие друзья звонили и спрашивали о будущем брата. Ему нравится «Палмейрас», мы же с отцом поддерживаем «Сан-Паулу».
Движение в Китай? Это маловероятно. В следующем году пройдёт чемпионат мира, и Диего хочет быть там», — цитирует Жаира Yahoo Brazil.