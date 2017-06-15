Алвеш: Роналду является кумиром, даже для нас, игроков

Защитник сборной Португалии и «Рейнджерс» Бруну Алвеш поделился ожиданиями от Кубка конфедераций, а также рассказал о важности Криштиану Роналду для национальной команды.
«Мы реалистично смотрим на вещи. Постараемся показать свою игру, посмотрим, что произойдёт. Это турнир между сильными сборными. Португалия способна показать хороший футбол, но есть отличные команды, такие как Германия или Чили.
Нет сомнения, что победа на чемпионате Европы придаёт нам уверенности и опыта, но всё это не имеет значения, если мы не продемонстрируем свои лучшие качества. Мы приехали, чтобы выиграть. Наши мысли сосредоточены на этом.
Матч с Мексикой? Мы имели возможность изучить эту команду. Они проделали хорошую работу, имеют сильных футболистов. Что касается Роналду, то он является кумиром, даже для нас, игроков», — цитирует Алвеша Noticias ao Minuto.
Расписание Кубка конфедераций можно посмотреть на «Чемпионате»