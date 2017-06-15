Наставник «ПСЖ» Эмери сообщил Обамейянгу, что не заинтересован в его услугах

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери сообщил нападающему дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерику Обамейянгу, что не заинтересован в его услугах, утверждает Bild.
Согласно информации источника, баскскому специалисту нужен полузащитник.
Ранее приводились слова нового спортивного директора парижского клуба Антеро Энрике, который считает, что габонский футболист не стоит € 70 млн. Антеро сказал это после информации о том, что Обамейянг согласовал с «ПСЖ» четырёхлетний контракт с зарплатой в размере € 14 млн в год.
Новый спортивный директор «ПСЖ» считает, что Обамейянг не стоит € 70 млн