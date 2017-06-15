Луценко: в «Динамо» никто середнячков брать не станет

Нападающий «Динамо» Евгений Луценко поделился ожиданиями от предстоящего сезона, который столичный клуб проведёт в РФПЛ, вернувшись из Футбольной национальной лиги.
«Задачу мы выполнили, так что надежды полностью оправдались. Что касается моей игры, то сезон вышел скомканным, пропустил много туров. Теперь буду ещё внимательнее относиться к своему здоровью, чтобы постоянно быть в строю.
У меня на него очень большие надежды. Верю, что у «Динамо» всё получится. Жду положительных эмоций от каждого матча. В РФПЛ выигранная встреча задаёт настроение на всю неделю. В ФНЛ был непростой сезон, но победной эйфории недоставало. Выигрывали, но я лично забывал об этом уже при выходе из раздевалки.
Как отношусь к возросшей конкуренции с приходом Вандерсона? Это очень важно. В «Динамо» никто середнячков брать не станет, а от того, что будут приходить классные футболисты, выиграют все. Ты сам становишься сильнее, когда конкуренция возрастает. Я много раз бывал в таких ситуациях, когда приходят хорошие мастера, знаю, что даже тренироваться становится приятнее. А уж вопрос игрового времени – это другая тема. При его нехватке надо выбирать – конкурировать дальше или, может, уходить в другой клуб", — цитирует Луценко пресс-служба «Динамо».