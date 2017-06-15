Фурсенко: «Зенит» не расстанется с Александром Кержаковым

Председатель правления «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал ситуацию с голкипером Михаилом Кержаковым и нападающим Александром Кержаковым.
«Что с братьями Кержаковыми? Миша вроде травмирован — точно не помню. Расставаться с ним не планируем. Саша, думаю, возглавит в клубе внутри некое направление и будет учиться. На тренера ли? Это лучше спросить у него. По определению клуб с Сашей не расстанется. Будет ли он оставаться в «Зенита» в качестве игрока? Посмотрим», — передаёт слова Фурсенко корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.
Михаил Кержаков в минувшем сезоне на правах аренды выступал в «Оренбурге». Контракт Александра Кержакова с питерским клубом подошёл к концу этим летом и пока продлён не был.