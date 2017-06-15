«Тосно» просмотрит полузащитника «Гомеля» Карницкого

Полузащитник «Гомеля» Александр Карницкий отправился на просмотр в «Тосно», утверждает «Прессбол».
В текущем сезоне чемпионата Беларуси 28-летний хавбек принял участие в 11 матчах, отметившись 4 голами и 3 результативными передачами. Он не был заявлен на последнюю игру «Гомеля» с «Городеей». В сезоне-2015/16 белорус попал в символическую сборную Лиги чемпионов по итогам одного из туров.
«Тосно» в предстоящем сезоне впервые выступит в Премьер-Лиге. На втором сборе команда 18 июня сыграет с санкт-петербургским «Динамо», 21-го — с подмосковными «Химками», а 24-го — с московским «Спартаком-2».
«Тосно» определился с соперниками по второму сбору