Зобнин: играть до Нового года не планирую, только после

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин сообщил, что после операции на колене не планирует возвращаться на поле в 2017 году.
«Буду в Италии реабилитироваться. Мне сказали, что здесь быстрее, чем в России. Буду здесь до самого начала сезона, до матча с «Локомотивом». Может, чуть раньше вернусь, где-то 10 июля. Хочется играть, но это футбол, бывает. Приятно, что очень много людей поддерживает. Не ожидал даже. Сейчас целый день мучаюсь, разрабатываю колено через боль и страдания. До Нового года не планирую играть, только после. И мне так спокойнее будет, и колено заживёт», — сообщил Зобнин в «Инстаграме».