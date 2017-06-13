Зобнин: вечером снимут дренаж, и я сразу же пойду в зал

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой рассказал о своём самочувствии после перенесённой в понедельник, 12 июня, операции на колене. Операция Зобнину была сделана в римской клинике «Вилла Стюарт».
Ранее сообщалось, что предполагаемый срок полной реабилитации 23-летнего футболиста составит около шести месяцев.
Полузащитник получил тяжёлую травму в товарищеском матче сборной России с командой Венгрии (3:0) 5 июня.
«Чувствую себя хорошо! Уже сегодня вечером снимут дренаж, и я сразу же пойду в зал. Начинаю потихоньку ходить. Стараюсь разрабатывать колено. Врач говорит, что всё зависит только от меня. Привёл мне в пример футболиста с похожей травмой, которого он оперировал. Тот восстановился всего за три месяца», — заявил Зобнин.