В «Кубань» перешёл воспитанник «Краснодара» голкипер Кавлинов

Состав выступающий в первенстве ФНЛ «Кубани» пополнил 22-летний голкипер Денис Кавлинов, сообщает официальный сайт краснодарского клуба. Контракт рассчитан на два года.
Свою профессиональную вратарь вратарь начал в клубе «Краснодар», воспитанником которого он является. Предыдущий сезон Кавлинов провёл в составе петербургского «Динамо», которое по итогам первенства ПФЛ завоевало путёвку в ФНЛ, выиграв зону «Запад». На счету голкипера 7 матчей и 5 пропущенных голов.
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