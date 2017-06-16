Данни: в России у меня есть предложения не только от «Динамо», ещё от 2-3 клубов

Бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни сообщил, что у него есть предложения от нескольких российских клубов.
«Сейчас я не стану ничего решать по поводу будущего. На данный момент важнее всего семья, мы поедем на отдых в Португалию.
Могу ли вернуться в «Динамо»? Ну, не знаю. У меня есть предложения от российских клубов. Не только от «Динамо», ещё от двух-трёх команд.
На следующей неделе я буду думать о новой команде», — рассказал 33-летний португальский футболист в эфире программы «Все на матч».
Напомним, что Данни с 2008 года выступал за «Зенит», в который перешёл из московского «Динамо».
Фурсенко: если Данни останется в России в другом клубе, «Зенит» будет очень рад