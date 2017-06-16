«Депортиво» выкупил у «Удинезе» полузащитника Гильерме

«Депортиво» выкупил полузащитника Гильерме дос Сантоса Торреса, принадлежавшего «Удинезе», сообщает официальный сайт испанского клуба.
Команда из Ла-Коруньи воспользовалась опцией выкупа, предусмотренной в арендном соглашении футболиста. Контракт полузащитника с «Депортиво» рассчитан на 4 года. Сумма трансфера в официальном сообщении клуба не указана.
26-летний Гильерме провёл минувший сезон в «Депортиво» на правах аренды, сыграл в 64 матчах за клуб, отметившись 4 голами и 2 результативными передачами. Полузащитник перешёл в «Удинезе» в 2014 году из "«Коринтианса» за € 4,5 млн.
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