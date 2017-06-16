Медведев: мне ещё рано задумываться о таких клубах, как «Монако»

Вратарь Никита Медведев, недавно подписавший контракт с «Локомотивом», рассказал, были ли у него предложения от других клубов. Сезон-2016/17 голкипер провёл в «Ростове», установив рекорд чемпионатов России по продолжительности сухой серии.
«Были предложения от клубов РФПЛ, но самое важное – от «Локо». «Монако»? Мне ещё рано о таких клубах задумываться. Я даже не знаю, был ли такой вариант на самом деле. По ходу сезона не интересовался. Звали в «Рубин». Обсуждал этот вариант с Виталием Витальевичем (Кафановым, тренером вратарей. – Прим. «Чемпионата»), но в Казани вратарей достаточно. Решили, что мне лучше будет в «Локомотиве». Это мнение и Виталича, и моё. Я точно ни о чём не жалею. С детства мечтал играть за «Локо», — сказал Медведев в эксклюзивном интервью корреспонденту „Чемпионата“ Григорию Телингатеру.
Полную версию интервью с Никитой Медведевым читайте на «Чемпионате» в скором времени.